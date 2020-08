Technischer Defekt Brand im Kiosk am Guggenberger See – 25.000 Euro Schaden

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstag, 1. August, gegen 6.42 Uhr, ging über die Integrierte Leitstelle ein Notruf mit der Mitteilung ein, dass aus einem Kiosk an der Ostseite des Guggenberger Sees in Neutraubling eine Rauchentwicklung wahrzunehmen sei.