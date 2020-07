Fahrlässige Körperverletzung Hund beißt 41-Jährigen – Halter muss sich verantworten

Foto: 123rf.com

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Hund am Montagabend, 27. Juli, am Schafberg in Furth im Wald einen 41-jährigen Tschechen gebissen.