Sofortige Kündigung Ehrlicher junge Frau gibt gefundenen Geldbeutel and der Kasse ab – Kassiererin nimmt Bargeld raus

Foto: 123rf.com

In einem Bekleidungsgeschäft im Stadtnorden von Regensburg gab am Donnerstagnachmittag, 30. Juli, eine ehrliche Finderin einen Geldbeutel samt Bargeld ab, den sie im Geschäft gefunden hatte. Nur kurze Zeit später war der Geschädigte auf der Suche nach seinem Geldbeutel und traf dabei zufällig auf die ehrliche junge Dame, die diesen an die Kasse verwies.