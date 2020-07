Anzeige erstattet Lkw-Fahrer ohne Führerschein an Kleinunfall in Laaber beteiligt

Bei der Aufnahme eines Kleinunfalls, bei dem sich am Donnerstag, 30. Juli, gegen 7 Uhr, in Laaber in der Jakobstraße ein Lkw und ein Pkw touchierten, stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Lkw-Fahrer nicht die erforderliche Führerscheinklasse besaß.