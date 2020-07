Hinweise erbeten 40-Jährige geht Schwimmen und lässt persönliche Gegenstände am Ufer – Dieb nutzt die Gelegenheit

Foto: 123rf.com

Eine 40-jährige Landkreisbewohnerin fand sich am Donnerstagabend, 30. Juli, in Regenstauf, Am Spangl, am dortigen Regenufer ein. Gegen 18.45 Uhr beschloss sie, sich dem kühlen Nass des Flusses hinzugeben. Ihre Habe ließ am dortigen Ufer zurück. Als die Dame wieder aus dem Wasser stieg musste sie feststellen, dass ihre persönlichen Gegenstände durchwühlt waren.