Die Polizei bittet um Hinweise Unbekannter vergewaltigt 18-Jährige in einer Grünanlage in Neumarkt

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 27. auf 28. Juli, kam es in einer Grünanlage in Neumarkt zu einer Vergewaltigung einer 18-Jährigen. Die intensiven Ermittlungen führten bislang nicht zu einem Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet nun die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise.