Anzeige erstellt 15-Jähriger übermalt Versicherungskennzeichen seines Mofas mit schwarzer Farbe

Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer wurde am Mittwoch, 29. Juli, um 18.10 Uhr, in der Badstraße in Cham einer Kontrolle unterzogen.