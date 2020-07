Kontrolle in Regensburg 1,8 Promille und keinen Führerschein

Bei einer Pkw-Kontrolle in Regensburg am Mittwoch, 29. Juli, in den späten Abendstunden, zeigte sich, dass der 36-jährige Fahrer nicht nur absolut fahruntüchtig war, sondern auch überhaupt keine Fahrerlaubnis mehr besaß.