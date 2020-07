Verkehrsunfall Vorfahrt missachtet – Vater und Sohn schwer verletzt

Am Mittwoch, 29. Juli, gegen 14.15 Uhr, befuhr eine 62-Jährige aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Breitenbrunn mit ihrem Opel die Kreisstraße NM31 von Hamberg in Richtung Langenthonhausen. Zeitgleich fuhr ein 50-Jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis, mit seinem Hyundai auf der Kreisstraße NM2 von Kemnathen in Richtung Herrnried.