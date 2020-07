Trotz Hausverbot Ladendieb geht mit Weinflasche auf Angestellte los

Foto: 123rf.com

Trotz Hausverbot betrat ein 41-jähriger Regensburger am Dienstagnachmittag, 28. Juli, ein Ladengeschäft in der Hans-Hayder-Straße in Regensburg und stahl eine Flasche Wein. Im Marktbüro wurde der Amtsbekannte zunehmend renitenter und schlug mit der Flasche in Richtung der Angestellten.