Die Polizei bittet um Hinweise Beim Rechtsabbiegen Fußgänger angefahren und abgehauen

Am Dienstag, 28. Juli, touchierte an der Einmündung D.-Martin-Luther-Straße/Minoritenweg in Regensburg ein Pkw einen Fußgänger. Dieser wurde leicht verletzt.