Auffahrunfall Golf-Fahrer übersieht Skoda – Skoda-Fahrerin leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 28. Juli, gegen 18 Uhr, kam es an der Kreuzung Chamer Straße/Bachstraße in Traitsching zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde.