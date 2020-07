Erste Bilanz Unwetter über der östlichen Oberpfalz – 41 Einsätze in knapp zwei Stunden

Foto: Alexander Auer

Am späten Dienstagnachmittag, 28. Juli, entluden sich schwere Gewitter mit Hagelschauern über dem östlichen Teil der Oberpfalz. So wurden in der Zeit von 16.45 bi 18.30 Uhr von der Einsatzzentrale des Polizeipräsidium Oberpfalz insgesamt 41 Einsätze, die überwiegend durch die ILS abgearbeitet wurden, registriert.