Tierhasser unterwegs Giftköder in Königswiesen – Tierrechtsorganisation setzt Belohnung aus

Präparierte Köder sind eine große Gefahr. Foto: PETA Deutschland e. V.

Eine Hundehalterin entdeckte am Freitagmorgen, 24. Juli, beim Gassigehen auf einer Wiese in der Friedrich-Ebert-Straße in Regensburg ein mit einer bläulichen Substanz präpariertes Stück Wurst. Bei der Suche nach weiteren vermeintlichen Giftködern fand sie in der Nähe noch mehr derartige Wurststücke.