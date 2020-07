Einbruch in Schierling Bargeld, Wertgegenstände und Dokumente im Wert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags entwendet

Die Abwesenheit der Bewohner nutzte ein bislang Unbekannter, um in ein Gebäude in der Keplerstraße in Schierling einzudringen und reichlich Beute zu machen.