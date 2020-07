Zeugenaufruf Kriegerdenkmal in Lappersdorf beschädigt – Vandalen schlagen Kopf des Reiters ab

Foto: 123rf.com

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23. auf 24. Juli, vergingen sich Vandalen am Kriegerdenkmal in der Oppersdorfer Straße in Lappersdorf. Der oder die Täter schlugen den Kopf des Reiters ab und entfernten diesen vom Tatort.