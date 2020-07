5.000 Euro Schaden 39-Jähriger nach Unfall mit Kastenwagen leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montagnachmittag, 27. Juli, wollte ein 58-jähriger Landkreisbewohner die Kreisstraße R21 in Regenstauf vom Bahnweg her kommend in Richtung Gutenbergstraße mit seinem Mercedes-Kastenwagen überqueren. Hierbei übersah er den mit einem Passat auf der Kreisstraße fahrenden 39-Jährigen aus dem Landkreis Schwandorf und es kam zum Unfall.