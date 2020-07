Polizei bittet um Hinweise Dieb klaut Motorsägen und anders Werkzeug im Wert von 3.000 Euro

Foto: 123rf.com

Vermutlich über den unversperrten Stall gelangte ein unbekannter Täter in den versperrten Stadel eines landwirtschaftlichen Anwesens im Gemeindebereich Hemau. Aus diesem entwendete er am Montag, 27. Juli, in der Zeit von 7 bis 19 Uhr vier Motorsägen, zwei Freischneidegeräte, eine Heckenschere und ein Ladegerät.