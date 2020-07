Häuslicher Unfall 33-Jähriger stürzt bei Gerüstaufbau aus zweieinhalb Metern Höhe zu Boden

Foto: 123rf.com

Ein häuslicher Unfall ohne Fremdverschulden ereignete sich am Samstag, 25. Juli, gegen 8.15 Uhr, in Adlersberg in Pettendorf beim Aufstellen eines Baugerüstes. Nach einem Fehltritt stürzte ein 33-jähriger Mann aus circa zweieinhalb Metern Höhe zu Boden und verletzte sich an der Schulter.