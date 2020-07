Beim Abbiegen Pkw-Fahrerin übersieht Radfahrer – Radfahrer wird beim Sturz leicht verletzt

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Leicht verletzt wurde am Samstag, 25. Juli, gegen 11 Uhr, ein 77-jähriger Radfahrer in der Maxstraße in Donaustauf. Eine 81-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegen nach links den 77-Jährigen. Durch den folgenden Zusammenstoß zwischen Pkw und Rad kam der Radfahrer zu Sturz.