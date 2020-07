50.000 Euro Schaden Beide Beteiligte wollen „Grün“ gehabt haben – die Polizei sucht Zeugen für Unfall bei Obertraubling

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 26. Juli, kurz nach 17 Uhr, fuhr ein 18-jähriger mit seinem BMW in Neutraubling auf der Walhallastraße in Richtung Obertraubling. An der Einmündung zur B15 bog er mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung Obertraubling ab, da die Lichtzeichenanlage seinen Angaben zufolge „Grün“ geschaltet war. Hier kam es zum Unfall.