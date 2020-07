Über 1,6 Promille 25-Jähriger radelt in Schlangenlinien und laut singend an der Polizei vorbei

Am Freitag, 24. Juli, gegen 23 Uhr, beobachtete eine Polizeistreife einen 30-jährigen Regensburger dabei, wie er mit seinem unbeleuchteten Fahrrad in unsicherer Fahrweise von der Steinernen Brücke in die Andreasstraße abbog.