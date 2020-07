5.000 Euro Schaden Senior (80) verliert in einer Baustelle die Orientierung

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 24. Juli, gegen 9 Uhr, fuhr in Regensburg an der Kreuzung Sandgasse und Aussiger Straße ein über 80-jähriger Pkw-Lenker falsch in einen Baustellenbereich ein und verlor offenbar die Orientierung.