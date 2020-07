Zusammenstoß Unfall bei Eschlkam – Mädchen (5) leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstagnachmittag, 25. Juli, befuhr ein 90-jähriger VW-Fahrer die Staatsstraße 2161 von Furth im Wald kommend in Richtung Rimbach. An der Einmündung zur Staatsstraße 2140 wollte der Bad Stebener nach links in diese abbiegen. Hierbei übersah er eine aus Richtung Schwarzenberg kommende 26-jährige Audi-Fahrerin, die frontal in die Fahrerseite des VW fuhr.