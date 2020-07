Tödliche Verletzungen Zum Schlafen auf die Straße gelegt – Auto überrollt 18-Jährigen

Am Sonntag, 26. Juli 3.25 Uhr, befand sich ein 18-jähriger Fußgänger auf dem Nachhauseweg und ging auf der Staatsstraße 2139 von Bad Kötzting in Richtung Wettzell. Am Ortsausgang von Bad Kötzting legte sich der Fußgänger auf die Fahrbahn der Staatsstraße, vermutlich um zu schlafen. Dann ereignete sich ein schrecklicher Unfall.