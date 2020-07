Unfallflucht Mähdrescher und Opel kommen sich in die Quere

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 24. Juli, gegen 11.26 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Opel die Kreisstraße R38 in Fahrtrichtung Wolfsegg. Zur gleichen Zeit kam ihm ein grüner Mähdrescher entgegen, der in Fahrtrichtung Kaulhausen unterwegs war.