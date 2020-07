10.000 Euro Schaden Drei Insassen eines VW nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 23. Juli, um 16.50 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Subaru von Lohberg in Richtung Altlohberghütte. Er bog nach links in die Brennesstraße ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden VW, der von einer 50-jährigen Frau gelenkt wurde.