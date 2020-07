Unachtsamkeit Mountainbikefahrer fährt gegen geparktes Auto

Am Donnerstag, 23. Juli, gegen 9.45 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Mountainbikefahrer die Seidenbuschstraße in Aufhausen ortsauswärts, als es zum Unfall kam.

Aufhausen. Er fuhr an einem Volvo, vorbei, der in einer Parkbucht abgestellt war. Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß der Radfahrer gegen das Heck des Fahrzeugs. Dabei verletzte sich der junge Mann leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am beschädigten Volvo entstand ein Schaden von rund 750 Euro.