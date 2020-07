Kontrolle in Obertraubling Mutmaßlicher Fahrraddieb geht der Polizei ins Netz

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 23. Juli, wollte eine Streifenbesatzung der PI Neutraubling gegen 22.20 Uhr in der Bahnhofstraße zwei Fahrradfahrer kontrollieren, die mit unbeleuchteten Fahrrädern in der Bahnhofstraße unterwegs waren.