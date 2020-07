Unfall bei Lappersdorf Autofahrerin übersieht beim Linksabbiegen Motorradfahrer – 21-Jähriger tödlich verletzt

Am Donnerstag, 23. Juli, um 19.25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße R15 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren und eine Person tödliche Verletzungen erlitt.

Lappersdorf. Zur Unfallzeit befuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem Pkw Kia die Kreisstraße R15 auf Höhe der Ortschaft Hainsacker in Fahrtrichtung Regensburg. Zur gleichen Zeit war ein 21-jähriger junger Mann mit seinem Kraftrad Ducati in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Die 46-jährige Frau wollte bei der südlichen Einmündung von Hainsacker nach links in die dortige Einhausener Straße abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad. Es kam Zusammenstoß beider Fahrzeuge, infolge dessen das Motorrad frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw stieß und anschließend nach links abseits der Fahrbahn geschleudert wurde. Der Unfallhergang wurde von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern bestätigt. Der Motorradfahrer war alleine unterwegs, während bei der 46-jährigen Pkw-Fahrerin deren zehnjährige Tochter mit im Fahrzeug saß.

Die 46-Jährige und ihre zehnjährige Tochter wurden leicht verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Regensburger Krankenhaus transportiert. Der Motorradfahrer dagegen wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg wurde unmittelbar in die Ermittlungen mit einbezogen. Sie ordnete zur Klärung der genauen Unfallursache die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 15.000 Euro. An der Unfallstelle waren verschiedene Rettungsdienste und Notfallseelsorger eingesetzt. Die Kreisstraße R15 war vom Zeitpunkt des Unfalls an komplett gesperrt. Die Sperrung dauerte bis 22.45 Uhr an. Die polizeiliche Unfallaufnahme wurde von den Feuerwehren Oppersdorf, Hainsacker und Lappersdorf umfangreich mit Absicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen unterstützt.