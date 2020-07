Anzeigen erstellt 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit manipuliertem Roller unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Dienstagabend, 21. Juli, wurde ein 19-jähriger Further mit seinem Mofaroller in der Kellnergasse in Furth im Wald einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Furth im Wald drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.