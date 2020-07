Zeugen gesucht Totalschaden an Pkw – Unbekannter zersticht Reifen und schlägt Glasdach und Windschutzscheibe ein

Foto: 123rf.com

In der Nacht zum Donnerstag, 23. Juli, parkte ein Further seinen Renault Twingo am Schießstättenweg-Parkplatz in Furth im Wald. Ein bislang unbekannter Täter zerstach in dieser Nacht alle vier Reifen und schlug das Glasdach und die Windschutzscheibe ein.