Eilmeldung 250-Kilo-Bombe in der Wiener Straße in Regensburg entdeckt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 23. Juli, wurde am späten Vormittag bei Sondierungsarbeiten in Regensburg eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgefunden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Evakuierung und Entschärfung.