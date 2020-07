Zeugen gesucht Sechs Müllcontainer in Müllhäuschen ausgebrannt – Polizei ermittelt

Foto: Kathrin Lechl

Am Mittwoch, 22. Juli, stellten Anwohner kurz nach 22.30 Uhr in der Pommernstraße in Regensburg den Brand eines Müllhäuschens fest. In dem Häuschen waren insgesamt vier Altpapiercontainer sowie zwei Restmüllcontainer untergebracht, die durch das Feuer total ausbrannten.