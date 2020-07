Die Bundespolizei warnt Bahnanlagen sind kein Abenteuerspielplatz!

Foto: Bundespolizei

Endlich ist es soweit -– die Sommerferien in Bayern beginnen. Viele Familien bleiben in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie zu Hause oder verbringen ihren Urlaub in Deutschland. Damit Spaß und Erholung dabei nichts im Wege steht, bittet die Bundespolizei eindringlich darum, Gleisen und Oberleitungen fern zu bleiben.