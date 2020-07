Hinweise erbeten Frau vergisst Rucksack und Geldbörse an der Tankstelle – Rucksack weg

Bereits am Dienstag, 14. Juli, reinigte eine 22-jährige Frau im Außenbereich der Aral-Tankstelle in Bad Kötzting ihren Pkw. Ihren Rucksack stellte sie in dieser Zeit neben ihren Pkw, die Geldbörse legte sie auf der Staubsaugeranlage ab.