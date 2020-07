Sachbeschädigung Opel verkratzt – 3.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag, 20. Juli, 18 Uhr, bis Dienstag, 21. Juli, 7.40 Uhr, wurde ein blauer Opel Astra in der Eichendorffstraße in Donaustauf beschädigt