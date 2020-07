Die Polizei bittet um Hinweise E-Scooter-Fahrer holt 18-Jährigen vom Rad und schlägt zu

Foto: 123rf.com

Wie erst nachträglich bekannt wurde, kam es am Dienstag, 21. Juli, gegen 2.30 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Allee in Regensburg zu einem Körperverletzungsdelikt im Straßenverkehr, bei dem ein 18-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde.