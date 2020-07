Hinweise erbeten Unbekannter entwendet Tretboot am Regen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 20. auf 21. Juli, entwendete ein bislang unbekannter Täter in Zeitlarn ein blaufarbiges Tretboot, das auf Höhe der Regenstraße am Regen mit einer Kette und einem Schloss verankert war.