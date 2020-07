Zeugen gesucht Radfahrer nach Unfallflucht leicht verletzt

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, gegen 7.40 Uhr, befuhr ein 21 jähriger Radfahrer in Cham die Straße Gewerbepark Chammünster Nord in südlicher Richtung und wollte an einer Einmündung nach links abbiegen. Ein nachfolgender Audi Fahrer prallte gegen den Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.