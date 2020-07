Zeugen gesucht Unbekannter zerkratzt Pkw mit spitzem Gegenstand

Foto: 123rf.com

Am Montagmittag, 20. Juli, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr, parkte ein Further seinen Pkw unmittelbar vor der Sparkasse in der Bahnhofstraße in Furth im Wald. Ein bisher Unbekannter zerkratzte hierbei offenbar mutwillig den grauen Citroen C4 mit einem spitzen Gegenstand, sodass circa 3.000 Euro Sachschaden entstanden.