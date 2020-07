Er packte ihn am Hals Betrunkener versucht 57-Jährigen zu berauben

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Montagabend, 20. Juli, stellte ein 17-jähriger Further sein 45 km/h-Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Furth im Wald ab. Als er gerade beim Versperren der Fahrzeugtüre war, trat ein 57-jähriger Mann auf ihn zu und forderte ihn auf, das Mobiltelefon, das er in der Hand hielt, auszuhändigen.