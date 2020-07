Zwei Verletzte BMW schleudert gegen eine Baumgruppe und landet in einem Bachbett

Am Dienstag, 21. Juli, gegen 7.25 Uhr, ereignete sich auf der Strecke zwischen Katzbach und Balbersdorf im Landkreis Cham ein Verkehrsunfall.

Waldmünchen. Ein 21-jähiger BMW-Fahrer kam in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern und letztlich nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Wiese verfing sich das Fahrzeug, schleuderte gegen eine Baumgruppe und kam am Bachbett auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer und seine jüngere Schwester konnten sich aus dem Fahrzeug befreien und wurden sofort durch den zufällig hinzukommenden Rettungsdienst versorgt. Später wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der totalbeschädigte BMW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Feuerwehren sperrten die Straße für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung komplett und bauten vorsichtshalber im Bach eine Ölsperre ein. Letztlich sind aber keine entsprechenden Flüssigkeiten ausgelaufen.