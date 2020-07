Kontrolle in Regensburg 60-Jährige hatte über drei Promille intus

Nach einer Mitteilung durch Passanten wurde eine Polizeistreife am Montag, 20. Juli, zur Mittagszeit in Regensburg nahe des Dultplatzes am Pfaffensteiner Steg auf eine 60-jährige Landkreisbewohnerin aufmerksam.