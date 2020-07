Verkehrsunfall 19-jährige Mofa-Fahrerin übersieht Pkw-Fahrerin und wird schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 20. Juli, gegen 18.10 Uhr, befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Mofaroller die Hauptstraße in Wörth an der Donau aus Fahrtrichtung Straubing her kommend. Die Frau bog nach links in ein Grundstück ein, übersah hierbei jedoch eine aus Richtung Tiefenthal kommende 37-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Verkehrsunfall.