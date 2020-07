Mehrere Verletzte Auffahrunfall bei Mötzing mit 16.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 18. Juli, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Ford-Fahrer bei Mötzing die Bundesstraße B8 in Fahrtrichtung Regensburg. Ein bisher unbekannter Pkw wollte nach links in die Verbindungsstraße einbiegen, die zur Straße zwischen Rain und Schönach führt.