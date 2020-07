Verkehrsunfall Pedelec-Fahrerin prallt gegen das Hinterrad eines anderen Pedelec-Fahrers und wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 19. Juli, gegen 13.10 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pedelec die Dorfstraße in Pfatter und wollte nach rechts in die Flughafenstraße einbiegen, daher verlangsamte er seine Geschwindigkeit. Dies übersah jedoch eine 55-jährige Frau, die ebenfalls mit ihrem Pedelec direkt dahinter fuhr.