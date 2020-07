Vorfahrt missachtet Moped-Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 17-Jähriger fuhr am Montag, 20. Juli, um 6.40 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad in die Ortschaft Krappenhofen in Seubersdorf. Dort übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 53-jährige Golf-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam.