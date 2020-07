Schadenshöhe noch unklar Flurförderfahrzeug gerät in Brand – Polizei geht von technischem Defekt aus

Foto: Alexander Auer

Am Samstag, 18. Juli, brannte gegen 18.15 Uhr, in einer Lagerhalle eines Betriebs in der Münchberger Straße in Regensburg ein Flurförderfahrzeug.