Einsatz in Nittendorf Polizisten durch Kopfstoß verletzt

Foto: Marcel A Mayer

Am Freitag, 17. Juli, um 7.25 Uhr, sollte in Nittendorf ein hilfloser 27-Jähriger Mann mit deutlichen psychischer Auffälligkeiten in einem Regensburger Krankenhaus untergebracht werden.